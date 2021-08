Pfizer y BioNTech prueban una vacuna contra la variante Delta de coronavirus que podría estar lista en pocas semanas

Eso no quiere decir que las variantes futuras no cambiarán esta postura: el lunes, Şahin dijo que era “ muy posible que en los próximos seis a 12 meses, surjan más variantes que requieran la adaptación de la vacuna”.

No obstante, por el momento BioNTech cree que no será necesario modificar la vacuna para apuntar a la variante Delta , ya que una tercera dosis de refuerzo es suficiente para aumentar “fuertemente” la protección contra esta cepa. Por razones prácticas, si es eficaz, es un proceso más fácil que hacer una vacuna completamente nueva.

