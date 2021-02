Pfizer reconoce vacuna presenta algunos efectos transitorios tras aplicación

La plataforma de ARNm

La plataforma de ARNm es adecuada para una respuesta pandémica en muchos niveles. Primero, un aspecto de seguridad: a diferencia de algunas vacunas convencionales, las vacunas de ARNm no son infecciosas y no hay necesidad de un vector viral para administrarlas. En segundo lugar, debido a que no se usa ningún vector viral, las vacunas no presentan riesgo de una respuesta de anticuerpos neutralizantes anti-vector, lo que permite un efecto de refuerzo de inmunidad posterior a una segunda dosis.