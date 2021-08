Pfizer presentó los resultados preliminares que apoyan el uso de una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido una moratoria global a una tercera dosis de la vacuna hasta finales de septiembre, porque considera que si los países comienzan a administrarla no ayudaría al reparto global de sueros contra la covid, mientras que la Unión Europea ha asegurado que todavía no hay pruebas suficientes de que sean necesarias.

Según The New York Times, las primeras dosis se destinarán al personal sanitario y aquellos que viven en residencias de ancianos o centros para personas con discapacidad. Los siguientes en la lista serán las personas de edad avanzada.

Según dieron a conocer los medios locales The New York Times y The Washington Post, Estados Unidos planea anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo ocho meses después de haber sido inmunizados , una nueva fase en la campaña de vacunación que podría comenzar a mediados de septiembre. Los dos diarios, que citan a funcionarios familiarizados con la decisión que ha tomado el Gobierno, apuntan a que el anuncio oficial podría producirse esta misma semana.

