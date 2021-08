Pfizer presenta sus datos sobre la protección de una vacuna refuerzo a la FDA

En Estados Unidos y Europa se está acelerando el debate sobre si serán necesarias las vacunas de refuerzo y, de ser así, cuándo y en qué subgrupos de pacientes. Los casos en Estados Unidos están aumentando considerablemente gracias tanto a la variante delta, altamente transmisible, como al gran número de personas no vacunadas. Aunque se produzcan algunos casos de avance de la vacuna, la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos se han producido en personas que no se vacunaron.

You May Also Like