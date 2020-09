Pfizer no ha reportado problemas de seguridad en su vacuna experimental contra la Covid-19

“Nos habrían notificado si hubieran detectado problemas de seguridad, y no lo han hecho hasta la fecha”, dijo durante la reunión Kathrin Jansen , jefa de investigación de vacunas de Pfizer. Los propios científicos de la compañía también están atentos a eventos adversos, que no han aparecido hasta ahora.

Los investigadores que están monitoreando el enorme ensayo de Pfizer Inc. de una vacuna experimental contra el Covid-19 no han reportado problemas de seguridad, incluso después de que más de 12.000 personas recibieran la segunda de sus dos dosis.

