Peticiones y deseos para el 2021

Otra petición que le hago al 2021 -se que no tiene una tarea fácil- es que la transparencia sea la norma general dentro del engranaje gubernamental y no la excepción.

Lo que debemos hacer ahora es trabajar en un plan concreto de reactivación, no solo del turismo, sino de la economía, porque de no tomarse acciones reales, la vacuna llegará a un país moribundo y retrasado en comparación con otras naciones que ya están aplicando el medicamento.

Es importante que las autoridades entiendan que el sector privado no quiere cogobernar, pero es importante que acepten los consejos que los empresarios puedan ofrecer. Nosotros somos los que conocemos la actividad, sabemos qué se necesita y podemos prevenir para que la cura no sea peor que la misma enfermedad.

