Peter Sagan tiene una deuda pendiente en el Giro de Italia

“Así es el esprint, a veces he ganado por unos centímetros y otros días como hoy he perdido. Habíamos decidido poner un ritmo alto en el llano para ver qué pasaba. Estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo, mis compañeros hicieron un trabajo increíble y recuperé la camiseta ciclamino. Solo estoy unos puntos por delante, pero intentaré mantenerla”, señaló.

You May Also Like