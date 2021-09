Peter Genyn, oro en 100 metros lisos en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras reparar su silla con cinta adhesiva

Por su parte, Roger Habsch , que logró el tercer puesto, relató sus sensaciones después de sufrir este ataque en una competición tan relevante en la carrera de un deportista: “ Es una presión adiciona l porque te estás diciendo a ti mismo que no puedes confiar en nadie. Es una lástima llegar allí (a los Juegos) solo por el deporte. Podríamos apoyarnos mutuamente pero no, algunos lo ven diferente. Es realmente triste. No voy a nombrar nombres, pero tenemos algunas ideas”.

