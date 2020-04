Pese al temor por COVID-19, empleados cumplen jornadas de limpieza en Panamá

“Como padre de familia me siento con un poco de temor, pero estoy haciendo un trabajo pensado en mi país, en mi familia y en que el coronavirus no se propague” , dijo a EFE Franklin Bernal, un panameño de 39 años que este v iernes participaba en una jornada de limpieza pública por la emergencia por la COVID-19 en uno de los barrios más populosos del área metropolitana de Panamá.

