Pescadores quieren una ley que no los perjudique

“Esta comisión debe estar representada p or el sector pesquero, que son los pescadores artesanales que somos de mayor población y los que más aportamos a la seguridad alimentaria del país, y no consideramos que solo un miembro debe representarnos”, resaltó.

“Tenemos preocupación con el principio precautorio que es de carácter ambiental, que quiere decir que si la empresa no tiene información de carácter científica puede utilizar este principio para establecer regulaciones y la ARAP no tiene injerencia en este tema “, explicó Miranda.

You May Also Like