Perversión exquisita

Ah, este thriller de suspenso también será del agrado entre los amantes de las hamburguesas, pero no esas de calabacín, ni las veganas, ni las de brócoli. No, de esas que uno saliva de solo pensar en una enorme hamburguesa grasienta con rebanadas de queso amarillo, que te hará volar el colesterol hasta la estratósfera y que te causará seguro un reflujo ácido y ardor en el estómago.

Como un seguidor de Platón, Slowik es un creyente de la función severa e intimidante del castigo como parte del sistema de hacer cumplir la justicia, en particular entre aquellos individuos dados a consumir costosos alimentos y que han violado la libertad, la concordia y las leyes de distintas maneras, y que están convencidos que sus cuerpos, sus cuentas bancarias y sus estatus no son susceptibles a ningún tipo de pena.

El acabado guion de Seth Reiss y Will Tracy juega de manera perversa con el comensal, perdón, con los estados de ánimo del espectador. Al principio parece un divertimento inofensivo con personajes cercanos al estereotipo, pero, desde el segundo acto hacia adelante, las risotadas se van reemplazando por gritos gracias a una violencia que va in crescendo.

