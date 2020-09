Perú, treinta años sin conseguir reducir los embarazos adolescentes

Esto quedó corroborado por la Defensoría del Pueblo en un informe del año pasado en el que constató que el 36% de 91 establecimientos de salud supervisados no contaba con un plan de formación en salud sexual y reproductiva de adolescentes y que el 25% no entregaba información a esta población por no estar acompañada de sus padres.

Indicó que el 80% de las adolescentes que se quedan embarazadas “ no retorna a la escuela . Son personas que van a ingresar al mercado laboral precario e informal porque no tienen justamente ninguna posibilidad de profesionalizarse ni de mejorar”.

