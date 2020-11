Perú porfía entre el “hartazgo” político, la corrupción enquistada y la revolución de la “generación del bicentenario”

“En ese sentido, de momento, los candidatos presidenciales son de una gran debilidad, faltan figuras políticas de peso – hay un ex futbolista (que es el que mejor está situado en las encuestas)- y, para el congreso, tampoco es que sea más optimista el pronóstico. Más bien todo lo contrario”, lamenta, asegurando que, si el actual congreso ya está marcado por el “poco peso” de los parlamentarios, “me temo que el que viene, si no hay cambios, va a ser más o menos igual”.

“Esto, con partidos políticos más fuertes, más estructurados, no hubiera pasado”, asegura, añadiendo que la forma en la que actúan muchos diputados al margen de la disciplina partidaria, “hace que lleguemos a estos extremos”. “Yo creo que aquí no ha habido un golpe de estado . Lo que hay es un estado golpeado por la debilidad de las instituciones, de los partidos, la corrupción de muchos políticos, etc. Lo que hace que la situación sea insostenible”, destaca.

Según el investigador, lo que ocurre en Perú es que se han utilizado mal “algunos resortes institucionales”, como en el caso del juicio de vacancia (destitución) por parte del Congreso. “Perú necesita una reforma institucional muy profunda. Todos sus expresidentes están o han sido condenados, están siendo investigados por corrupción , etc. Además, es uno de los países donde el Escándalo Odebrecht tuvo efectos más devastadores (a parte de Brasil). Pero la corrupción no es algo nuevo, y la debilidad institucional tampoco”, asevera Carlos Malamud, señalando la “debilidad de sus partidos políticos” como uno de los principales problemas que tiene Perú y otros países de América Latina.

“Sagasti viene acompañado de un currículo mucho más sólido y mucho más prestigioso que su predecesor. Es decir, una gestión más vinculada a la ciencia, la tecnología, etc. Su formación universitaria, inclusive, es mucho más sólida y prestigiosa; y eso hace que, evidentemente, no sea lo mismo Sagasti que Merino”, explica a 20minutos Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano . “Además, la situación en la cual se ha llegado al país con estos acontecimientos, hará que buena parte de las fuerzas políticas se lo piense dos veces antes de provocar sucesos que causen mayor inestabilidad”, añade.

