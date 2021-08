Perú no prevé un giro drástico tipo Venezuela

Tras dos días de incertidumbre en los mercados, el nuevo presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, juramentó la noche del viernes al economista Pedro Francke como ministro de Finanzas, cargo que estuvo vacante durante 24 horas.

“Por un avance sostenido y un buen vivir, por igualdad de oportunidades sin distinción de género, por la democracia y la concertación nacional, sí, juro”, declaró Francke, máster en economía de 60 años de edad y de izquierda moderada, formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francke oficiaba de principal asesor económico de Castillo desde la campaña del balotaje del 6 de junio, por lo que se daba por hecho que asumiría como titular de Finanzas. Como no ocurrió cuando juró el resto del gabinete el jueves en la noche, se desató el pánico en los mercados peruanos.

La Bolsa de Lima cayó el viernes casi 6% y el dólar superó por primera vez los cuatro soles.

Castillo también juramentó, junto con Francke, al abogado Aníbal Torres, de 79 años, como titular de Justicia, el otro cargo que estaba vacante en el gabinete de 19 miembros.

No hubo una explicación oficial por la demora en la juramentación de Francke, pero medios peruanos aseguraron que el economista se había marginado debido a que Castillo nombró el jueves como jefe de gabinete al cuestionado legislador oficialista Guido Bellido.

“Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el plan de bicentenario sin corrupción en el país”, tuiteó Bellido la noche del viernes.

Francke es experto en políticas sociales, de salud y pobreza y en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) fue gerente general del Seguro Social de Salud (Essalud), que administra parte de los hospitales públicos del país.

Casado dos veces y padre de tres hijas, en la primera vuelta de la presidencial Francke asesoró a la candidata izquierdista Verónika Mendoza, cuyo partido se sumó a la campaña de Castillo para el balotaje, en el que se impuso sobre la candidata derechista Keiko Fujimori.

La llegada al poder de Castillo ha despertado temores de un brusco giro al socialismo en Perú.

“Como ha dicho el profesor Pedro Castillo, no tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela”, dijo Francke en una entrevista con la AFP, el 11 de junio. “No haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios que haga que no puedas comprar y vender dólares y sacar los dólares del país”.

“Hay un cambio sí, porque queremos que las economías populares mejoren y que esa sea la prioridad en nuestro gobierno, el empleo“, añadió.

En tanto, el diario El Comercio reportó ayer, sábado, declaraciones del nuevo ministro señalando que desde el gabinete defenderá la necesidad de que haya una “separación clara” entre el gobierno del presidente Castillo y el partido Perú Libre.

El Comercio recuerda que el gabinete de Castillo estará encabezado por el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, quien ha sido cuestionado por sus comentarios sobre Sendero Luminoso y la terrorista Edith Lagos.

“Lucharé por la igualdad de oportunidades sin discriminación de género, identidad étnica u orientación sexual. Combatiré la homofobia y apoyaré una lucha firme contra el senderismo asesino, en línea con el compromiso público hecho por nuestro primer ministro”, manifestó el economista, al destacar el comunicado que publicó Bellido horas antes en el cual rechaza el terrorismo, así como la homofobia y el machismo.