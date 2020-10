Perú abre última etapa de reapertura económica con esperanza e incertidumbre

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, agregó que no se permitirá el abordaje con fiebre y que los pasajeros deberán presentar una declaración jurada de no tener síntomas y consignar sus datos para ser ubicados si se detecta que viajaron cerca de un portador de la enfermedad.

Aunque la cuarta fase comprendía el reinicio total de la economía, el Gobierno decidió restringir algunas de ellas, por lo que aún no autorizó que abran, entre otros, bares, discotecas y casinos, actividades que, según dijo Vizcarra, “en su momento empezarán, pero todavía no se ha tomado esa decisión”.

You May Also Like