Perspectivas y desafíos: una mirada regional para los problemas globales

El 20 de abril de 1964, Nelson Mandela decía ante el Tribunal Supremo de Pretoria: “Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha (…), y he anhelado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades”. Una vez más, sus palabras nos invitan a pensar en soluciones regionales desde una perspectiva del diálogo pacífico, para alcanzar sociedades libres y diversas y con altos grados de desarrollo sustentable.

Rigoberta Menchú Tum, Nobel de la Paz en 1992, destacó que “el desarrollo integral no puede pasar por encima del sentimiento de la sociedad y de los diversos conflictos que se libran todos los días como la pobreza material”, al tiempo que reflexionó que a nivel global se vive la misma suerte “en torno a la pobreza humana, espiritual y de calidad de vida, que no tienen fronteras”. La líder guatemalteca expuso, durante su alocución, una visión optimista sobre el futuro de la región, centrada en la necesidad de llevar adelante políticas públicas que estimulen la inclusión financiera y en ámbitos sociales.

