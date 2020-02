Perspectiva negativa, alerta sobre manejo fiscal

Para el economista Felipe Chapman, la decisión de la calificadora “es lógica, porque hay una preocupación de varios factores, como un ritmo de crecimiento de la economía a la baja, ingresos fiscales cayendo y aumento del gasto operativo. El mensaje que nos están enviando a los ciudadanos es que no dejemos de lado la disciplina fiscal y que no se nos vaya la mano en el gasto”.

