Personas sobre los 60 años con enfermedades crónicas serán vacunadas | Gobierno

“Hemos logrado vacunar al 25 % de los adultos mayores de la Isla y vamos a continuar nuestra misión para lograr vacunar a cada persona en Puerto Rico. No obstante, con la llegada de más vacunas, es importante comenzar a integrar otras poblaciones en un proceso ordenado. Por lo que a partir de la próxima semana se amplía la prioridad para los que tienen 60 a 64 años y que padecen de enfermedades crónicas reciban la vacuna. Es importante recalcar que la cantidad de vacunas que recibimos, a pesar de haber aumentado, no nos permite vacunar a todos al mismo tiempo como quisiéramos, vamos poco a poco”, explicó Mellado López.

You May Also Like