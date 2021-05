Personas recuperadas de Covid-19 leve mantienen anticuerpos 10 meses después

Un estudio publicado en la revista científica Cell Host & Microbe sugiere que las personas que pasaron por la Covid-19 de una forma leve tienen un buen nivel de anticuerpos, incluso 10 meses después de haber padecido la enfermedad.

Las investigación, realizada por científicos alemanes, incluyó 2 mil 146 muestras, en las que detectaron anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 en el 94.4% de los individuos.

Esta última publicación se suma a otras que han sido el sustento para que el equipo de asesores en vacunas del Ministerio de Salud (Minsa) recomendara que se coloque una sola dosis de la vacuna a los pacientes recuperados en el país.

Los estudios científicos sustentan que una dosis de la vacuna produce mejor respuesta inmune en las personas recuperadas de la enfermedad, informó Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Al menos cinco estudios científicos publicados en revistas como Science, The Lancet, The New England Journal of Medicine, entre otras, concluyen que más del 90% de las personas contagiadas por el síndrome respiratorio leve o moderado produjeron respuestas de anticuerpos neutralizantes detectables.

En su momento, Ortega Barría explicó que las investigaciones efectuadas en otros países revelan que las personas que tuvieron la Covid-19 y recibieron solo una dosis tienen más anticuerpos que las que no se contagiaron.

En resumen, se produce mejor respuesta inmune en los recuperados que en los no infectados. Incluso, dijo que la evidencia científica sugiere que la segunda dosis en los pacientes que ya vencieron al nuevo coronavirus pudiera afectar la respuesta inmune de anticuerpos.

El Minsa reportó el pasado 8 de mayo un total de 356 mil 852 pacientes recuperados de la Covid-19.