Personas con discapacidad piden que los prospectos de fármacos sean de fácil lectura

Por el contrario, Carmen Jiménez, primera técnica de farmacia y primera Erasmus con Down, confirmó en el programa #VacúnaTE que a finales de enero “me llamaron para ponerme la vacuna y tuve pocos efectos secundarios , como dolor muscular y un poco de fiebre, pero no fueron graves”. De hecho, añadió que “cualquier persona puede tener algún efecto tal y como aparecen en los prospectos, y da igual que sea una vacuna o un medicamento”.

En cuanto a la campaña de vacunación, Iglesias aseguró que aún no le habían avisado para ser vacunado. “Las personas con discapacidad que están en la misma situación que yo estamos esperando a recibir la llamada para ponernos una primera dosis y tengo muchas ganas de que me vacunen “.

Una petición “no solo para personas con discapacidad sino también para los mayores y las personas que se encuentran en España y no hablan español “. De hecho, añadió que estos prospectos “deberían ser de lectura fácil no sólo en las vacunas frente a la Covid-19 sino en todos los medicamentos”.

