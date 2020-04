“Personalmente, es una ventaja tener más tiempo para preparar el Tour”

Finalmente, Froome lamenta el fallecimiento de Nicolas Portal, excompañero de equipo con el que ganó seis de sus siete ‘grandes’ y se había convertido en uno de los directores deportivos del INEOS. “Fue horrible, nunca hubiera esperado eso. Hablé con él el día anterior por teléfono, no podía creerlo. Desde mi punto de vista, es insustituible, nadie puede ocupar su lugar. Me gustaría ganar otro Tour de Francia para él”, relata sobre el francés, que falleció a principios de marzo a los 40 años por un paro cardiaco.

Por otro lado, el campeón del Giro de 2018 también deja claro que se sometió a controles antidopaje “varias veces desde octubre”, pero que no ha pasado ninguno “desde el confinamiento” que en su caso se produjo el pasado 17 de marzo, aunque apunta que no tiene “miedo” en este aspecto.

“Realmente, surgió un interrogante”, admite sobre si pensó que era el final de su carrera. “Pero después de una conversación con el cirujano, este pensamiento desapareció porque inmediatamente me dijo que podría recuperarme por completo de mis lesiones. Fue extremadamente motivador para mí. A partir de ahí, trabajé para volver a mi nivel normal”, agrega, afirmando que sólo lo llevó mal durante las primeras semanas cuando no podía “hacer nada”.

Ahora, trabaja en su casa donde tiene el “equipamiento que necesita” y donde continúa “haciendo ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento” de su pierna derecha. El corredor del INEOS cifra en “más de 30 horas” su trabajo semanal, el cual no le ha costado porque ya estaba acostumbrado durante la rehabilitación de su lesión. “Mentalmente, no fue demasiado complicado, solo tenía que continuar lo que ya estaba haciendo”, confiesa.

El tetracampeón de la ‘Grande Boucle’ reconoce que sólo se ha “centrado” en correr la ronda francesa en 2020 desde su grave caída del año pasado en el Dauphiné y que, tras la amenaza del director deportivo de su equipo, Dave Brailsford, de no acudir si no había cien por cien de seguridad, confía en que las autoridades y organizadores “no harán que los ciclistas, el personal o el público corran ningún riesgo”.

