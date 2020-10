Personal del Hospital Santo Tomás reclama evaluación de insumos

Los médicos, enfermeras y administrativos del Hospital Santo Tomás (HST) piden una evaluación a los insumos de seguridad que se les entrega, mientras que los médicos residentes e internos piden ajustes a las jornadas extenuantes de trabajo.

Hasta el momento, se reportan 320 infectados con la Covid-19 en el HST, de los cuales 23 son médicos internos. Hay 2 defunciones.

Los médicos residentes e internos solicitan ajustes en el horario de más de 32 horas continuas que realizan.

Ante las quejas, el director de asesoría legal del HST, Olmedo Ceballos, dijo que se realizó una reunión para ajustar los horarios y negó que se estén entregando insumos de baja calidad.

Médicos del HST: su lucha contra la Covid-19 y el virus de la censura

Médicos y técnicos del Hospital Santo Tomás (HST) se quejan de trabajar en un ambiente tenso, de jornadas extenuantes. Denuncian amenazas de sanciones administrativas para el que divulgue sus condiciones laborales y revelan la carencia de equipos de bioseguridad.

Las situaciones descritas tuvieron su detonante el pasado 15 de octubre, cuando el médico interno Nicolás García criticó públicamente –en una televisora local– turnos de trabajo de hasta “32 horas, sin dormir”. “El uso de protección personal no se está viendo en casi ninguna de las salas del hospital, lo que deja mucho que decir. Estamos en la nueva normalidad, pero a nosotros, [el virus] sigue atacándonos y muchos de nuestros compañeros han sido infectados por el coronavirus” en este hospital (ver nota relacionada).

Sus declaraciones provocaron la reacción inmediata de su superior, el doctor Ramiro Da Silva, coordinador Institucional de Docencia e Investigación en ese nosocomio. “En el hospital Santo Tomás no hay extensión de horarios ni falta de equipos de protección del personal”, aseguró Da Silva en cuentas personales y del HST en redes sociales.

Da Silva también dio detalles de la entonces condición de salud del doctor Fanor Cabrera, quien falleció días atrás a causa del virus, cuando solo contaba con 44 años de edad. “No es la edad normal para un médico interno… pero él tenía algunas enfermedades y posiblemente conocía y fueron posiblemente la base para que él desarrollara la enfermedad [Covid-19] de esta manera…”, especuló Da Silva.

El médico acusó de “no querer al hospital” a todo aquel que hable de las condiciones laborales internas del HST. “Aquí –dijo– nunca ha faltado el equipo de protección. Los médicos que trabajan con Covid hacen lo que no se hace en otro hospital”, y el personal médico que atiende a los pacientes de la Covid “trabajan siete días, y se les da una semana libre; y a los médicos internos, se les dio muchas prioridades, como que prácticamente, no veían a pacientes Covid”.

“Los médicos internos y residentes no han estado trabajando en Covid porque no se estaba trabajando en forma normal, después de su turno, se iban para su casa. Aquí los médicos internos, residentes y la Asociación de Médicos Residentes e Internos del Hospital Santo Tomás (Amriehst) no me dejará mentir. Hasta el mes de octubre se empezó a trabajar diferente por la apertura, pero hasta trabajan su turno y al día siguiente, se iban para su casa libre”, aseguró Da Silva.

Da Silva tuvo una respuesta inmediata. El 17 de octubre pasado, el doctor Nicolás García indicó en su cuenta de Twitter que, “por parte de docencia del HST, se me pidió aclarar lo que dije hace unos días en la televisora. ¿Qué no les quedó claro? ¿Que no hay equipo, que abusan de nuestras jornadas laborales y no tienen consideración alguna con nosotros? Asumiré cualquier sanción, aunque la verdad les duela”.

García, contactado por La Prensa, indicó que “estamos haciendo una recolección de firmas para que se revalúe la situación, ya que nos obligan a trabajar, a veces, hasta más de las 32 horas seguidas”.

Ese mismo día, a través de una nota, la Amriehst indicó a Da Silva que le aclararía algunos puntos. Empezó por lamentar que el galeno revelara detalles de la condición de salud del médico indígena fallecido Fanor Cabrera. “Se le debe exaltar por su superación académica, en medio de condiciones socioeconómicas adversas, independientemente de la edad con la cual ingresó al internado”.

En cuanto a las horas laborales, la Amriehst dijo a Da Silva que desde marzo pasado los médicos internos han estado en las unidades de cuidados intensivos por el aumento gradual de casos. “A este personal se solicitó de manera fija internos para cubrir diariamente la sala 3 de Covid. Si bien es cierto que se contrataron médicos generales para salas Covid, estos fueron para poder abarcar de mejor manera el volumen de pacientes y no para reemplazar médicos internos (médicos no idóneos)”.

“Es inverosímil decir que los médicos internos no atienden pacientes Covid, cuando de la Coordinación de Médicos Internos en docencia se han realizado las distribuciones mes a mes y son enviadas a los departamentos para conocimiento de la distribución de los médicos internos hacia dichas áreas y el resto de salas”, resalta la nota (ver facsímil).

La Asociación de Médicos Residentes e Internos del Hospital Santo Tomás pide jornadas de trabajo justas, ya que en ocasiones trabajan más de 32 horas de forma ininterrumpida.

Agrega que “no solo existe una falta de reconocimiento del trabajo realizado, sino una falta de respeto hacia los colegas que lo han dado todo”. Agregan los médicos internos que, incumpliendo el reglamento interno, “los únicos que hacen turnos presenciales de 24 horas o más en el hospital de manera continua son los médicos internos y residentes”.

La nota describe que en la unidad de cuidados intensivos Covid, “los médicos internos están de manera presencial continua, de 7:00 pm a 7:00 am, luego de haber cumplido su jornada diurna y vespertina” y que estos nunca se han negado. Desde junio pasado, estos médicos tienen funciones directas con pacientes Covid y que a la fecha siguen asignados a unidades de cuidados intensivos.

En cuanto a los médicos residentes, la Amriehst resaltó que, “supervisados o no”, han estado desde un inicio con los pacientes Covid. Que si bien hubo días alternos al inicio, era para mitigar la exposición prolongada al virus de este personal.

La asociación recordó a Da Silva que “hizo caso omiso” a una solicitud hecha en septiembre pasado, de mantener los días libres cuando este les habría pedido eliminar los post turnos libres a los médicos residentes que estaban en la unidad de cuidados intensivos.

En aquella ocasión, señaló la Amriehst, se le recordó al galeno que ese personal trabajaba ocho horas en sala para luego, de manera continua, iniciar su turno presencial de su especialidad por otras 16 horas ininterrumpidas, y luego “regresar inmediatamente a cuidados intensivos por 8 horas o más, siendo una sumatoria de 32 horas o más continuas”.

Cinco días después de esta nota, Da Silva se reunió con directivos de Amriehst, directores, coordinadores y jefes de departamentos para llegar a un consenso sobre la jornada laboral. Se indicó que a partir del lunes de esta semana se aplicarían jornadas ajustadas hasta que se reorganicen todos los servicios de la institución.

También acordaron que los médicos residentes e internos se retiren del hospital al terminar el post turno, con excepción de los que pertenecen al departamento de medicina. Y que estos, al terminar su turno, se incorporarán a las actividades de sala.

Además, que los médicos internos no realizarán turnos en áreas Covid, aunque, más adelante, el acuerdo menciona que estos rotarán en la sala de Cuidados intensivos–Covid, y en áreas Covid en horario regular y que tendrán post turnos libres.

El director de asesoría legal del HST, Olmedo Ceballos, afirmó que no se sancionará al doctor García por sus declaraciones y que la crítica a la jornada fue “resuelta”. En cuanto a las quejas de la Amriehst por falta de supervisión a los médicos residentes e internos, indicó que es “como la escuela, cuando un profesor no va, pero estos saben que tienen que asistir”.

Sin miedos

El médico Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud del Gobierno, consideró lamentable que el personal médico, administrativo y técnico de los centros hospitalarios –en este caso del HST– sienta temor de expresarse públicamente sobre lo que sucede internamente en sus lugares de trabajo por las represalias que puedan surgir.

“No creo que nadie deba tener miedo de decir la verdad. Yo soy de esa forma de pensar y actuar. Yo podré pertenecer a un gobierno, a un partido o a un grupo social, pero si tengo que decir mi verdad, la digo. Yo le digo a los médicos que la digan en una forma constructiva, porque es una forma de corregir las anormalidades que existen”, aseguró.

Insistió en que es necesario que todo el personal en la lucha contra el coronavirus tenga la indumentaria adecuada, que le sirva de protección a sus pacientes y familia. “Nos encontramos en una situación crítica y seria sobre la prestación de servicio… hay que dar una milla extra, pero hay límites”, subrayó.