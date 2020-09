Personal de la alcaldía desinfecta la terminal de transporte y la policlínica de David

A mediados de agosto pasado, tras detectar a dos unidades de la Policía Nacional positivos con la Covid-19, en la sub estación policial del distrito de Boquete en la provincia de Chiriquí, las autoridades del Ministerio de Salud enviaron a cuarentena a las dos unidades y se procedió a cerrar por 24 horas la sub estación para la desinfección de las instalaciones.

