Personal contingente asignado a juntas comunales de Colón desconocen su destino

Hasta el momento las autoridades actuales del Miviot han indicado que cuando llegaron a la institución se encontraron con este programa de empleos, no obstante, a fin de año no existía la partida, por lo que tuvieron que buscar una partida especial a fin de cumplir con el salarios de más de 300 personas y que al iniciar el nuevo año no tienen partida para la recontratación de los mismos.

You May Also Like