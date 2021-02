Perseverance: así funcionará MEDA, la estación meteorológica del robot de la NASA en Marte

Un ingeniero, un físico, un geólogo, tiene que aprender donde está el punto común para entender al otro, y eso fue esencial en mi formación. Llegó un momento en que ya no pienso como un ingeniero, por eso me describo muchas veces como astrobiólogo, porque creo que es una mezcla de todo eso.

Y por último, por supuesto, está la evolución de la vida. Lo que nosotros podamos aprender de la vida fuera de nuestro planeta también nos va a ayudar a entender cómo surgió la vida en la Tierra. Hay un gap , una brecha de tiempo en la que realmente no sabemos cómo surgió la vida. Asumiendo las teorías que hablan de que la vida surgió en la Tierra, no que vino de otro planeta, hubo un momento en que de los compuestos inorgánicos que había en el agua, en la atmósfera, empezaron a formarse moléculas más complejas, y en un momento dado se empiezan a constituir los primeros elementos orgánicos.

Hemos medido en algunos casos vientos de unos 100 km por hora, pero con la salvedad de que como la atmósfera es muy poco densa esos vientos grandes no tienen el efecto que tienen en la Tierra. No es como un viento de 100 km por hora que aquí mueve árboles y provoca desastres. En Marte como la atmósfera es poco densa, es como si la percibiéramos en la cara como una brisa.

Una cosa muy fundamental para la NASA pensando no solo en entender el planeta sino en las misiones futuras tripuladas, es el papel que juega el polvo, que es esencial. Esas partículas muy pequeñitas de polvo que hay por todos sitios en el planeta, cuando empieza a soplar el viento se elevan y ese polvo puede cubrir todo el planeta a la vez. La dinámica de la atmósfera, la temperatura, etc. dependen de ese polvo. Entender por lo tanto cuál es el papel de ese polvo y cómo se eleva desde el suelo es clave, más aún pensando en el futuro.

