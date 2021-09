Persecución en Nicaragua: la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro deberá enfrentar un juicio

El informe oficial no reveló dónde se realizó la audiencia judicial, pero el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aseguró que tuvo lugar en la cárcel conocida como El Chipote, en la zona sureste de Managua y donde guardan prisión 35 opositores detenidos desde el pasado 27 de mayo .

