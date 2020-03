permitirá a los ‘creators’ ganar dinero con contenidos sobre el coronavirus

Al ser declarado como ‘evento sensible’, YouTube define el COVID-19 como un evento reciente con una “un evento imprevisto en el que ha habido una pérdida de vidas, generalmente como resultado de un ataque malicioso planificado previamente”. En estos vídeos la plataforma no admite publicidad -sí permanecer, ya que no violan las pautas de contenido-.

