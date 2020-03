“Permitir su propagación incontrolada no es una opción”

La Organización Mundial de la Salud se pone seria. En su declaración pública de este sábado, la organización ha confirmado que se han superado los 100.000 casos de contagio por coronavirus y ha exigido a los Gobiernos que tome medidas para evitar la difusión del virus: “Permitir la propagación incontrolada del Covid-19 no debería una opción para ningún gobierno , en tanto puede perjudicar no solo a los ciudadanos de ese país, sino a otros países también”, comunicó la institución.

