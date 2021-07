Permiso para soñar a lo grande con la España de Luis Enrique… a 16 meses del Mundial de Catar

Quedan todavía, eso sí, varias piezas por encajar. Para empezar el relevo de Busquets, cuya jerarquía se echó en falta en su ausencia. Y además hay jugadores que todavía no han encontrado su hueco o no han dado su mejor nivel con la selección: Marcos Llorente es el más llamativo, aunque también jugadores como Pau Torres o Eric García, que necesitan coger más kilómetros. Luis Enrique tiene algo más de un año para retocar las piezas que faltan y montar un equipazo para el Mundial.

Y esa juventud es la que representa la ilusión en esta selección. Sin duda, el gran nombre propio es el de Pedri . A sus solamente 18 años, ha desatado una oleada de halagos hacia su actuación en la Eurocopa. Y las comparaciones con Iniesta son inevitables por su estilo de juego. “¿Alguien se ha fijado lo que ha hecho un niño de 18 años? Eso no se lo he visto nunca a nadie. Ni a Don Andrés Iniesta . Con 18 años jugar así. Es increíble. Es una cosa única”, dijo de él Luis Enrique. No fue el único: Lineker, Diego Latorre y, en general toda la prensa internacional se deshicieron en elogios con el jugador del Barça.

You May Also Like