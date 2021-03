Periodista culpa a Estado colombiano por violación y secuestro ante la Corte IDH

Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la @CorteIDH demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual. https://t.co/nO7vVaza7q

“Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo (del 2000), y he sacado el valor amparándome en el periodismo, que ha sido mi oxígeno para seguir adelante”, dijo Bedoya durante una audiencia virtual frente a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

