Periódico Los Angeles Times: Bukele es un hombre con una sola visión, poder

De acuerdo con el Times, el periódico buscó obtener la postura de Bukele, pero la oficina del mandatario denegó una solicitud para una entrevista, pero agregó que su vicepresidente, Félix Ulloa, accedió a reunirse. “Ulloa no tiene mucho poder en el gobierno; que pertenece a los tres hermanos de Bukele, sus asesores no oficiales pero muy influyentes”, afirma la publicación.

