Peregrinos, devotos y creyentes del Cristo de Atalaya en oración virtual

El tiempo de cuaresma en Atalaya que en otrora fue concurrida por miles de personas que buscaban pedir un favor en especial y venerar al Cristo milagroso Jesús Nazareno no pudieron este año 2021 estar en la romería como de costumbre. Muchas oraciones y peticiones de los devotos para al cristo para que termine la angustia y que no haya más contagio de coronavirus en el mundo.

