Perdón | La Prensa Panamá

He leído que la reina de Gran Bretaña ha concedido –a título póstumo, por supuesto– una orden de Gracia y Misericordia (lo pongo en mayúsculas porque se trata de la denominación oficial) por la que se perdona a Alan Turing casi 60 años después de su muerte.

Me pregunto de qué habría que perdonarle. Si no he entendido mal la historia, Turing fue denunciado por la policía y más tarde condenado por los jueces a causa de que era homosexual y mantenía relaciones de ese estilo con un joven de Manchester. De paso cabría recordar que, además de ser uno de los matemáticos de más talento de toda la historia y el creador de la teoría del autómata universal que permitió desarrollar las computadores que ahora nos facilitan (o nos complican) la vida, Turing contribuyó durante la Segunda Guerra Mundial, como poca gente ignora, a descifrar el código de encriptación mediante el que el alto mando alemán enviaba instrucciones a sus submarinos acerca de cómo debían atacar a los barcos del Reino Unido. De no haber logrado semejante hazaña, cualquier sabe por qué vericuetos se habría adentrado aquel conflicto bélico y hasta dónde habría llegado la capacidad de los británicos para resistir. Pero Turing intervino de forma decisiva para que fuese posible la lectura de esas órdenes secretas y, por ende, que los aliados ganasen la guerra.

¿Y lo que procede ahora es perdonarle? Insisto: ¿de qué? ¿De sus preferencias sexuales? ¿De los delitos imaginarios que le llevaron a tener que sufrir la castración química para evitar el ser metido en prisión? Parece del todo obvio que a quien debería perdonar la reina, el Gobierno británico o quien sea que haya tomado la decisión de dar carpetazo a ese asunto es a quienes en su día persiguieron a Turing, si es que semejante cosa está en manos oficiales. Habría de ser el propio damnificado quien otorgase el perdón pero, claro, eso no resulta ya posible. Ignoro si en su momento y dentro de su cabeza privilegiada pudo haber llegado a perdonar la estupidez ajena hasta el punto de dar por no recibidas las muchas ofensas.

Pero 60 años después, quizá la justicia esté de más y sea preferible no remover aquel episodio siniestro. Si los herederos institucionales de quienes persiguieron a Turing se sienten obligados a escarbar en la basura, entonces más vale que le nombren a título póstumo lord, par del reino, caballero o lo que sea que proceda para dar las gracias a los mejores y más eficaces ciudadanos de la nación. Nada de eso equivaldrá ni en una mínima parte a las verdaderas honras de Turing, que le son reconocidas desde hace muchísimo tiempo por los académicos y los historiadores, pero ayudaría a que nosotros, hoy, demos una imagen algo inteligente. Porque perdonar a Turing quiere decir que seguimos siendo igual de estúpidos que cuando se le convirtió en un paria obligándole quizá a suicidarse.