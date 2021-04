Pérdidas millonarias deja huelga bananera en Bocas del Toro

A ello se suma la falta de tratamiento preventivo en las 5 mil 800 hectáreas de banano, lo que ha provocado que la enfermedad Sigatoka Negra se apodere de las plantaciones debido a que los huelguistas no permiten el ingreso a las fincas del personal dedicado a esta labor. Al mismo tiempo, la fruta se está madurando en el campo, que representa otra pérdida. “No hemos podido proceder a embolsar los racimos y es una cantidad enorme de banano que no se puede cuantificar y tomará más de 3 meses recuperar las 21 fincas distribuidas en toda la región después de la huelga”, destacó la fuente. La situación se agrava con las lluvias que desde el miércoles se registran sobre la provincia de Bocas del Toro y que ya empiezan a causar estragos en las plantaciones bananeras de Finca 4 y Las 60.

