Pérdida millonaria por el paso de Eta

“Hay afectaciones totales, parciales y a futuro en la cosecha causadas por el mismo clima”, dijo Nodier Díaz, presidente de la Federación de Arroceros de Panamá. Por ejemplo, hay parcelas de arroz que están espigando y al no haber suficiente sol, van a tener una merma importante. Igualmente hay productos como la sandía y el melón, cuyos efectos no se verán inmediatamente, sino después en la cosecha, agregó Díaz. En el caso de la oferta de arroz, pese al impacto que ha tenido en la producción que hay en los molinos se garantiza el consumo del grano para tres o cuatro meses, dijo Díaz.

