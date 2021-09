Pérdida de la biodiversidad a pesar de un siglo de protección

Con el tiempo, la comunidad de aves de BCI ha perdido aproximadamente una cuarta parte de sus especies. La mayoría tenía rasgos similares: eran sensibles a la sequía, no eran muy abundantes al principio o tenían dietas muy particulares. Por ejemplo, desaparecieron muchas aves que se alimentan de insectos, lo que podría explicar por qué los insectos son menos activos y más difíciles de cazar en ambientes más secos. Muchas aves terrestres también desaparecieron: incluso cuando seguían siendo abundantes en los bosques continentales adyacentes, porque no podían volar largas distancias y no podían cruzar el lago para mantener las poblaciones en la isla.

