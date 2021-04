Perderse y encontrarse | La Prensa Panamá

Lo que les une es ese sentido de libertad asociado a una vida que se sitúa fuera de los parámetros de la sociedad convencional. Fern asegura que no tiene casa, pero sí tiene un hogar, que no es lo mismo.

Inicialmente basada en el libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the 21st Century , de Jessica Bruder, esta película cuenta la historia de Fern -encarnada por la actriz Frances McDormand- quien después de la muerte de su esposo y del cierre de la compañía minera de su pueblo, tras la recesión de 2008, decide emprender una vida nueva en la carretera que la llevará por los paisajes más icónicos del oeste de los Estados Unidos.

