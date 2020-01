Perder grasa en la lengua mejora la apnea del sueño

“La mayoría de los médicos, e incluso los expertos en el mundo de la apnea del sueño, no se han centrado típicamente en la grasa en la lengua para tratar la apnea del sueño. Ahora que sabemos que la grasa de la lengua es un factor de riesgo y que la apnea del sueño mejora cuando se reduce la grasa en este lugar, por lo que hemos establecido un objetivo terapéutico único que nunca antes habíamos tenido”, han dicho los investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en el Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

