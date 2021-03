Pequeños robots de ADN en el cuerpo pueden cicatrizar heridas y desobstruir arterias

Estos nanorobots no están hechos de circuitos eléctricos ni de motores, se fabrican a base de ADN. Pero al contrario que el ADN, estos nanorobots no transportan información genética, sino que actúan como bloques construyendo una estructura.

¿Y si te dijera que unos robots , imperceptibles para el ojo humano, podrían prevenir enfermedades o mejorar los diagnósticos? No, no estoy hablando de ciencia ficción ni de un futuro muy lejano, estoy hablando del aquí y del ahora.

