Pequeñas empresas, en temporada crítica

En esta misma línea, Tapiero indicó que el 50% de las micros y pequeñas empresas panameñas no resistirán un mes sin ventas, y el 60% no aguantaría dos meses con bajísimo intercambio comercial.

Por otro lado, los que tienen inventarios se someten a la incertidumbre de recibir o no clientes, cuando las personas se confinan en sus casas para no contagiarse con el Covid-19.

