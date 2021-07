Pensiones enfrentan fase agónica | La Prensa Panamá

“En todo este tiempo se tienen que tener conversaciones técnicas, hablar de las cosas que la gente no quiere oír, pero que ayudarán a incluir en la contabilidad macroeconómica el tema de la CSS más allá de un periodo presidencial. Si esto no se considera, no habrá país”.

Mon cree que si el Gobierno no optimiza su gasto fiscal para hacerle frente a lo que sucede en la CSS, “esto no tendrá arreglo”.

También se ha hablado, sin ninguna base científica o corridas financieras, en recurrir a aportes como el 10% del total de los ingresos brutos de las concesiones mineras, cuando esto no llegaría ni a $200 millones al año, es decir, que no cubriría ni un mes en el pago de pensiones.

