Pensilvania: Corte de Apelaciones rechaza demanda

“Los votantes, no los abogados, eligen al presidente”, dijo la Corte Federal de Apelaciones de Filadelfia. “Las papeletas, no los escritos, deciden las elecciones. Las papeletas aquí se rigen por la ley electoral de Pensilvania. Ninguna ley federal exige la presencia de observadores electorales ni especifica dónde deben vivir o qué tan cerca pueden estar cuando se cuentan los votos. La ley federal tampoco regula si se contabilizan las papeletas con defectos menores a lo indicado la ley estatal o si se permite a los votantes corregir esos defectos”.

