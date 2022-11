“Pensaba que el reglamento solo lo permitía por una lesión grave”

“ ¿Se puede sustituir a un jugador de la lista definitiva por tener una lesión leve? Yo pensaba que el reglamento FIFA solo lo permitía si era lesión grave. ¡¡¡Amunt Gayá!!! ” expresó David Albelda en su perfil de Twitter cuando se supo de la llegada del lateral zurdo a la ciudad del Turia de regreso desde Doha. Como el propio Albelda afirma, la FIFA permite cambios de última hora en las convocatorias siempre que se produzcan lesiones hasta las 24 horas previas al debut de cada selección, pero el juicio de valor sobre el alcance y la gravedad de las lesiones lo determinan las propias federaciones y selecciones. En este caso, el propio Luis Enrique indicó que la lesión parecía leve pero que no quería arriesgar , por lo que Gayá no estaría apto para competir a lo largo del campeonato.

Sin embargo, para el ex futbolista no parecía ser suficientemente grave la lesión de Gayá como para alejarle de una oportunidad tan importante en la carrera de un futbolista como un Mundial, como él mismo bien sabe, ya que participó en dos citas mundialistas con España, Alemania 2006 y Korea y Japón 2002 . De hecho, en el Mundial de Korea y Japón ambos fueron compañeros de armas en la selección y sufrieron el mismo fatal destino en aquellos cuartos de final para olvidar, en el que además fue el último torneo internacional del actual seleccionador con España.

