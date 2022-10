Penélope Cruz protagoniza la película ‘L’ immensità'

Penélope Cruz presentó ayer su última película L’immensità , un filme de Emanuele Crialese que se estrena este viernes 28 de octubre y en el que la oscarizada actriz interpreta a la madre de un niño trans. “Es muy triste que haya gente, tanto adolescentes como adultos, que no hayan encontrado la seguridad de compartir cómo se sienten porque no les han dado esa seguridad. Queda muchísimo por mejorar”, ha sentenciado en una entrevista con Europa Press.

