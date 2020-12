Penélope Cruz mira al futuro con esperanza y compromiso

A lo largo de la entrevista, se reconoce como una mujer feminista, “es imposible no serlo si eres justo y vuelves a leerte la definición del término en el diccionario” y señala su satisfacción por la creación de iniciativas como “Mee Too” y “Times’s Up.

Sobre las reacciones que pueden tener sus actos y los comentarios que suscitan argumenta que no lee lo que se escribe sobre ella “ni las cosas buenas ni las malas. No busco nada en Google. Hay otras cosas en la vida (…) Mi energi´a esta´ en otros sitios”.

“Prefiero pasarme mes y medio con mi marido buscando proveedores y pelea´ndome para encontrar material sanitario a quedarme sin hacer nada”, una acción que cuenta porque se le pregunta no porque “necesite” una medalla. “Siento que tengo la obligacio´n de ayudar y , además, me hace feliz hacerlo”.

