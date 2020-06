Pendientes, el accesorio del verano

El minimalismo de los 90 y la ola de sostenibilidad que abandera la industria de la moda en los últimos años han hecho que renovemos el armario y nos pasemos a los básicos, relegando el protagonismo a los otros reyes del estilismo y los grandes olvidados para muchos: los complementos.

Y si hay un complemento que de aquí a unas temporadas ha marcado tendencia, esos son los pendientes. Para este verano, estas joyas son imprescindibles en todo outfit que se precie. Ya sea con materiales como la cerámica, la resina o el cristal; en tamaño maxi o minimal; los pendientes se transforman y son apuesta segura para triunfar estos meses.

En España, son muchas las marcas independientes que se han dado cuenta del potencial de este complemento y detrás de cada modelo hay un alma emprendedora que promete darle un toque de frescura a los modelos que luzcamos este verano.

María Torné, porcelana y minimalismo

María Torné montó en 2007 un taller de porcelana donde hacía vajillas y piezas de decoración, “objetos bellos, atemporales”, que unían la técnica ancestral con su diseño. Cinco años después, esta emprendedora comenzó a trabajar de forma autodidacta la porcelana para joyería.

“Aunque mi vocación inicial era la pintura, solo necesité un primer contacto con la cerámica para saber a qué quería dedicar el resto de mi vida”, asegura quien en la actualidad trabaja y vende piezas influenciadas por la creatividad nórdica y japonesa, bandera del minimalismo, que pueden verse es su cuenta de Instagram: @maria_torne.

Además de vender sus joyas de porcelana en su web, imparte cursos de joyería cerámica en varias ciudades españolas, para que cualquiera se anime a dar rienda a su creatividad.

CHUIC, color en 3D

¿Una impresora en 3D para crear diseños? Sí, eso es lo que pensó Rosa Serrano, CEO y fundadora de CHUIC en 2017. Esta marca española de complementos de moda extra ligeros destaca porque sus diseños están impresos en 3D y con materiales sostenibles.

El flechazo de esta emprendedora con la impresión 3D nació cuando vio un documental sobre esta técnica. “Fue tal mi fascinación, que en cuestión de segundos vi claramente una vía en la que aplicar esa tecnología tan innovadora para convertirla en mi profesión. Y al día siguiente ya tenía entre mis manos las tropecientas piezas para montar desde cero mi primera impresora”, recuerda Rosa. A partir de ahí, fue cuestión de unir sus tres pasiones: “el diseño, la moda y la tecnología”.

Los modelos CHUIC son pura “artesanía digital”, llenos de color y personalidad con piezas que llaman la atención. Además, están fabricados con PLA, polímeros obtenidos de materias primas naturales como el maiz, cuidando el planeta y apostando por la moda sostenible.

Sus originales diseños se pueden adquirir en su web y en algunas tiendas físicas multimarca en las principales ciudades del panorama nacional.

Gertie Palmera, abalorios ‘vintage’

Gertie Palmera es Patricia Cepeda, estilista de publicidad freelance que mezcla abalorios vintage con piezas de cristal, resina, metal y otros materiales. “Cada modelo cuenta con pocas unidades porque me gustan que tengan cierto carácter único”.

Un carácter que se aprecia a primera vista cuando se visita su Instagram (@gertiepalmera), el mejor escaparate de sus joyas. La aventura de Patricia comenzó cuando entró en una mercería del barrio y no pudo evitar fijarse en un bote de crista “lleno de unas piezas maravillosas de colores”. Se lo llevó a casa y, a partir de ahí, el encuentro fortuito se convirtió en rutina y en su nuevo trabajo.

La magia de sus piezas recae en el diseño, para el que se inspira en el ballet triádico de la Bauhaus. “Quise que mis pendientes fueran un poco el reflejo de esos bailarines”. Y ahora, cualquiera puede lucir estos modelos, de venta en su página y en algunas tiendas físicas de España.

Now Or Never, la versatilidad del metacrilato

“Siempre he sido muy inquieta y creativa. NON me permite tener esa libertad y no pone límites a ese afán de avanzar y aprender que tengo”. Así habla Cristina Escudero de su marca, Now Or Never, con la que ha popularizado la bisutería en metacrilato con unos diseños únicos, divertidos y, sobre todo, muy coloristas.

Esta diseñadora mallorquina decidió dejar su trabajo como diseñadora gráfica para dedicarse en cuerpo y alma a su propia marca, en la que cada pieza es un homenajes a todo lo que le gusta y atrae, tal y como comparte ella misma: “Intento que mis joyas sugieran algo más allá de su apariencia, porque así es mi manera de ver entender el mundo”.

Para hacerte con alguna de sus originales piezas, puedes entrar en su tienda online y ver el resto en su perfil de Instagram (@noworneverjewelry).

Polo&Storch, creatividad mexicana

Perla Polo y Carlos Torch son una pareja creativa que se dedica desde hace tiempo a la fotografía y al diseño, por lo que el nacimiento de Polo&Storch era tan solo cuestión de tiempo. La marca, cuyo estudio creativo se encuentra en México, se ha colado en algunas tiendas físicas españolas y sus pendientes no han pasado desapercibidos como tendencia para este verano.

“Nuestra línea de productos es el medio para transformar nuestra inspiración en objetos que pueden llevar alegría a personas en todo el mundo”, dicen sus responsables, quienes gracias al comercio electrónico consiguen traspasar las barreras físicas.

“La idea de tener una línea de productos de nuestro estudio se concretó en 2019 y responde a varias necesidades, principalmente creativas” que ahora plasman en gorros, láminas, abalorios… un sinfín de objetos en los que la huella de Polo&Storch es indiscutible.

Sus productos se pueden adquirir a través de su tienda en línea y en plataformas como Instagram, además de en tiendas como OMG BCN.