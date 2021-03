penas de hasta dos años de cárcel y multas de 15.000 euros

En la otra cara de la moneda se encuentra Portugal, con una legislación muy similar a la española. En el país luso no se puede proceder al desahucio hasta que no se haya producido el juicio y la correspondiente sentencia . Es decir, la ley es prácticamente idéntica a la que rige en España, con la similitud también de que en ambos países este tipo de juicios se pueden demorar considerablemente.

Si no se interpone la denuncia en las primeras 48 horas, los ‘okupas’ deben probar ante las autoridades que llevan residiendo en la vivienda al menos esos días y que el inmueble reúne las condiciones de habitabilidad. Es ahí donde comienza un recorrido judicial que se puede demorar durante cierto tiempo. Por último, Francia lanzó una ley antideshaucios del 1 de noviembre al 31 de marzo, pero no se aplica para los casos de ‘okupación’.

You May Also Like