Peloteros de Grandes Ligas votarán para decidir el inicio de la temporada 2020

Este lunes 22 de junio de 2020 los peloteros de Grandes Ligas (MLB), someterán a votación ciertos puntos que están puesto en la mesa de negociaciones para la temporada 2020.

Según un reporte de Bob Nightengale la negociaciones entre MLB y MLBPA están actualmente en una situación critica, esto debido porque no consiguen un punto medio en las misma para el regreso de las Grandes Ligas. Además, se dice que el mismo comisionado Rob Manfred pudiese imponer una campaña de 54-60 juegos.

Everything appears to be coming to a head today: #MLB and the #MLBPA are trying to see if they can reach a last-minute agreement on a 60-game season this afternoon or Commissioner Rob Manfred will implement a 54-60 game season.

— Bob Nightengale (@BNightengale) June 22, 2020