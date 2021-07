Pelosi llama “idiota” al republicano Kevin McCarthy, ante sus críticas al mandato de usar mascarillas en el recinto | Noticias Univision Política

Para el representante Chip Roy, republicano de Texas, los congresistas deberían centrarse en la seguridad fronteriza y no en el tema de las mascarillas. “Esta institución es una farsa. Deberíamos levantar la sesión y cerrar el lugar”, declaró, citado por The Washington Post .

El doctor Monahan explicó que la medida se toma en la Cámara de Representantes (aunque no en el Senado) por sus peculiaridades, ya que aunque Washington DC no tiene una incidencia tan alta como otras ciudades, en el Congreso confluyen cientos de personas que vienen cada semana de reunirse con otras y que interactúan de forma cercana entre ellos.

Durante una conferencia de prensa posterior, Pelosi se negó a repetir el calificativo pero sí criticó la postura de McCarthy. “Decir que usar una máscara no se basa en la ciencia, creo que no es prudente. (…) Ese fue mi comentario. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto”, añadió.

El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, argumentó que ” la decisión no se basó en la ciencia” , si no en un trabajo no revisado por pares publicado en India, ante lo cual Pelosi le dijo “idiota”.

