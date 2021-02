Pelosi anuncia su intención de crear comisión para identificar las causas del asalto al Capitolio | Noticias Univision Política

Una comisión bipartidista parece ser la principal opción restante que le queda al Congreso para tratar de hacer que Trump sea responsable por sus acciones. Líderes demócratas han desestimado la idea de censurar al exmandatario después del impeachment y la posibilidad de prohibirle que se postule más adelante como candidato parece remota, de acuerdo con The New York Times.

“ Qué fue lo que se supo, quién lo sabía y cuándo lo supieron . Toda esa información sienta las bases para que esto nunca más vuelva a ocurrir”, agregó Cassidy a The Associated Press (AP).

